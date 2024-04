Dj Ringo attacca Pioli e Furlani: «Vergogna! Obiettivi falliti, spero ve ne andrete via»

Dj Ringo ha scritto un messaggio dopo l’eliminazione del Milan contro la Roma dall’Europa League. Le sue dichiarazioni

Dj Ringo su X dopo Roma Milan. Ecco cosa ha scritto il giornalista dopo l’eliminazione dei rossoneri dall’Europa League.

Shame! Wow che annata ! Obiettivo campionato fallito a novembre, obiettivo Coppa Italia fallito al secondo turno, obiettivo passaggio gironi Champions subito fallito e obiettivo Europa League fallito

stasera con la Roma.. Io sono nato e me ne andrò rossonero ma voi no, voi ve ne… pic.twitter.com/pYY4rsN65I — DJ RINGO (@VIRGINRINGO) April 18, 2024

