Diritti tv, l’a.d. di Dazn: «Vedere la Serie A costerà meno rispetto ad oggi»

Veronica Diquattro ha parlato dell’offerta di Dazn per la Serie A a partire della prossima stagione. Le sue parole

Veronica Diquattro, amministratore delegato di Dazn, in una intervista a La Stampa ha parlato della nuova offerta della piattaforma streaming che si è accaparrata i diritti della Serie A per il prossimo triennio.

ABBONAMENTO – «Vedere la Serie A costerà sicuramente meno rispetto ad oggi. Gli abbonamenti saranno sempre snelli e mensili, non vincolanti, si potrà disdire in un attimo. Ma non venderemo partite singole. Per vedere la Serie A il prossimo anno sarà tutto più facile, perché noi avremo tutte le partite». L’INTERVISTA INTEGRALE SU CALCIONEWS24.