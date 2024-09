Dirigenza Milan, l’indiscrezione è CLAMOROSA! Rischio TAGLIO a giugno, scenario IMPREVEDIBILE

Dirigenza Milan, l’indiscrezione è clamorosa: Moncada potrebbe rischiare il taglio in caso di stagione negativa. Ultime

I risultati di questa stagione saranno decisivi per determinare il futuro di Moncada al Milan. A fare il punto sul direttore sportivo è Corriere dello Sport.

Il dirigente è rimasto nell’ombra rispetto a Furlani e Ibrahimovic a livello mediatico, ma negli ultimi anni ha scalato le gerarchie passando da capo dell’area scouting nel 2018 a punto di riferimento dell’area sportiva, ruolo che ricopre dal 2023 con tanto di rinnovo dopo gli addii di Maldini e Massara. A fine stagione la proprietà farà le sue valutazioni su Moncada, visto che ha il contratto in scadenza nel 2025. Ad oggi la sua posizione non è in discussione e non è nemmeno in bilico. Tutti gli acquisti di mercato portano la sua firma e sono frutto di un lavoro di analisi suo e del suo team, in sinergia con Ibrahimovic e la società.