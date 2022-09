Dionisi: «Il manto erboso del Mapei Stadium è il più bello della Serie A». Le parole del tecnico del Sassuolo

Alessio Dionisi ha elogiato ai microfoni di Nero&Verde i lavori compiuti al Mapei Stadium. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo:

«Il terreno di gioco incide tantissimo perché ti permette di esprimere il calcio per il quale ci alleniamo, sia lo stadio incide che il manto erboso. Prima di giocare in campionato avevamo fatto una rifinitura e avevamo notato una grandissima differenza, un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione e poi giocandoci ce ne rendiamo ancora di più conto. Io parlo da esterno quasi, ma i giocatori mandano un feedback positivo, ma il campo è bellissimo, in questo momento faccio fatica a trovare un manto erboso più bello in Serie A. Ci riteniamo privilegiati e fortunati perché almeno 19 partite le giocheremo su un campo bellissimo».