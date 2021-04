Diogo Dalot, l’agente: «Stagione positiva. Futuro? Ora non è il momento»

L’agente di Diogo Dalot ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo assistito ai microfoni di Calciomercato.com

L’agente di Diogo Dalot Carlos Goncalves, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com sul futuro del suo assistito ed anche sulla sua stagione. Ecco le sue dichiarazioni.

STAGIONE – «La stagione è positiva perché Diogo Dalot ha giocato e gioca regolarmente. Ed era quello che volevamo, nonostante non abbia giocato sempre da terzino destro. Da Diogo Dalot ci aspettiamo sempre il meglio. Non è sorprendente che giochi così bene, non sorprende neanche che giochi con questa assiduità, tanto meno con la personalità e fiducia in sé stesso che ha dimostrato al Milan.»

GOL – «Diogo Dalot si è sempre contraddistinto per essere un terzino molto completo, molto forte sia in difesa che in attacco. E il fatto di essere così completo gli permette di essere così spesso coinvolto durante le partite e nei momenti decisivi. Sia attraverso i gol che segna o gli assist che crea. Questo è qualcosa di perfettamente normale in Dalot.»

POTENZIALE – «Non avete ancora visto tutto il potenziale di Diogo Dalot. Punta sempre al miglioramento. Più gioca, più sente fiducia e più ha la possibilità di aumentare il suo potenziale.»

ELOGI DI PIOLI – «È sempre gratificante sentire queste parole dal tuo allenatore. Quella mentalità di cui parla Pioli, quella professionalità evidenziata e quella capacità di superarsi che Diogo dimostra costantemente, sia in allenamento che in partita, sono il suo marchio di fabbrica. Nonostante il fatto che non vada sempre tutto liscio, anche quando non è titolare, Dalot dà il massimo ogni giorno, da quando si sveglia a quando va a dormire. Questa mentalità è ciò che lo rende un calciatore d’élite.»

PROGETTO MILAN – «Il progetto che gli è stato presentato da una società con una storia enorme e ricca, che voleva puntare su giocatori giovani con l’intenzione di far tornare il Milan grande e vincente che è stato in altri tempi era accattivante e seducente. Inoltre, la conversazione che ebbe con Massara, Maldini e poi Pioli fu estremamente importante, perché Diogo capì che il Milan voleva costruire una squadra capace di recuperare l’aura di un club vincente, capace di onorare e rendere dignitoso un passato che è ben noto a tutti e che fece del Milan un riferimento in Serie A, uno dei migliori e più impegnativi campionati europei, e nelle competizioni UEFA. Avere l’opportunità di far parte di questo momento e di questa fase del club, in cui si stanno creando tutte le condizioni perché il Milan torni ad essere il Milan di una volta, è molto gratificante per Diogo Dalot. Ha accettato con grande entusiasmo l’opportunità e la sfida del Milan, dimostrando sul campo che questa scommessa reciproca è gratificante per entrambi. Perché l’ambizione di qualsiasi giocatore è di riuscire a integrare progetti come questo, pieni di ambizione. E ancora di più in un club storico e vincente come il Milan, che ritiene un’occasione perfetta scommettere su una squadra di giovani di enorme valore per concretizzare l’ambizione di rivivere il Milan che vinceva in Europa.»

PAROLE DI SOLSKJAER – «Diogo Dalot ha un contratto con il Manchester United fino al 30 giugno 2023. Tutte le decisioni riguardanti il suo futuro saranno prese a tempo debito. C’è ancora molto da decidere nel campionato italiano e Diogo Dalot è concentrato solo sugli obiettivi immediati del Milan, che sono quelli di finire la stagione 2020/2021 nel miglior modo possibile, conquistando la presenza in Champions. Ma qualunque sia il futuro, qualunque decisione venga presa, è garantito che Diogo Dalot continuerà a giocare in un grande club europeo.»

FUTURO – «Col tempo avremo questa conversazione. C’è ancora molto da decidere in Serie A. E non c’è bisogno di accelerare un processo quando tutte le parti coinvolte hanno la loro attenzione sulle partite che rimangono del campionato, pensando al meglio per il Milan.»

INTERESSAMENTO DEL NAPOLI – «Mi dispiace, ma non alimento le speculazioni. Diogo Dalot è al Milan, in prestito dal Manchester United e valido fino alla fine di questa stagione. Qualunque cosa si dica o si possa dire sull’interesse di altri club, questo non è il momento giusto per parlarne.»