Dinamo Zagabria Milan, Sergio Conceicao ha sciolto le riserve: in difesa, come terzino destro, toccherà a Fikayo Tomori

Come riferito dal Corriere dello Sport, Sergio Conceicao ha sciolto le riserve in vista di Dinamo Zagabria-Milan.

Per la gara decisiva di Champions League di questa sera contro la Dinamo Zagabria, Sergio Conceiçao dovrà fare i conti con l’emergenza. Oltre agli infortunati Florenzi, Loftus-Cheek, Thiaw ed Emerson Royal, il tecnico rossonero non avrà a disposizione lo squalifi cato Calabria e Walker, Jovic e Jimenez, non inseriti in lista UEFA. Il ruolo più colpito è quello di terzino destro: out Calabria, Royal, Florenzi, Walker e Jimenez. L’unico arruolabile nel ruolo è Terracciano, il quale, però, è anche un’alternativa a centrocampo. A destra, dunque, si sposterà per la prima volta da uno Juventus-Milan del settembre 2021 Fikayo Tomori, con Gabbia e Pavlovic confermati al centro della difesa. Theo Hernandez completerà il reparto arretrato, cercando riabilitazione personale dopo i 45 minuti horror con tanto di sostituzione domenica scorsa contro il Parma al Meazza.