Dinamo Zagabria Milan, dilemma in casa rossonera! C’è un rebus da risolvere, quel giocatore è in pole

Dinamo Zagabria Milan, Sergio Conceicao deve risolvere il rebus legato al terzino destro: in pole al momento c’è Filippo Terracciano

Dopo la vittoria in rimonta di oggi contro il Parma, il Milan di Sergio Conceicao si prepara ad affrontare la Dinamo Zagabria in Champions League.

A Zagabria in Champions assenza a catena dei terzini destri: Calabria squalificato, Emerson Royal infortunato, Kyle Walker non schierabile. Il favorito per giocare oggi è Terracciano, con Musah e Tomori alternative. Le riflessioni sono in corso.