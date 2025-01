Dinamo Zagabria Milan, Boban: «Figuriamoci se posso tifare i rossoneri!». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Allo Stadio Maksimir andrà in scena la sfida valevole per l’ultimo turno di Champions League tra la Dinamo Zagabria e il Milan. Di seguito le parole di Boban a HRT.

«Sono nato e cresciuto come tifoso della Dinamo, figuriamoci se posso tifare per il Milan in questa partita. Con tutto il rispetto e l’amore per il Milan, sicuramente tiferò per la Dinamo. Sarà una partita aperta e interessante, con tanti ribaltamenti di fronte e molti gol. Il Milan rischia molto e in difesa non ha ancora trovato il giusto equilibrio».