Dimarco a DAZN: «Scudetto nel derby? Non c’è cosa più bella. Ecco cosa canterò sul pullman scoperto»

Dimarco ha parlato a DAZN dopo Milan Inter della 33ª giornata di Serie A 2023/24: tutte le dichiarazioni

Dimarco ha parlato a DAZN dopo la vittoria del derby contro il Milan.

GRAZIE – «Io ho un debole per tutti, penso che questa sia la vittoria del gruppo. È riduttivo nominarne uno, bisogna fare i complimenti a chi lavora con noi dal giorno alla notte. Mia moglie che mi sta sempre vicina, i miei figli, tutta la mia famiglia e le persone che lavorano con me. Tutti mi aiutano da sempre per migliorare e raggungere questi obiettivi. Abbiamo scritto la storia e siamo felicissimi»

PIAZZA DUOMO – «Ora vado a festeggiare con la squadra, poi di sicuro mi presento in Piazza Duomo. Avvisate i tifosi di aspettarmi. Cosa canterò dal pullman? Solo cori sull’Inter»

DIMARCO BAMBINO – «Io qualche scudetto l’ho fatto lì, per questo stasera ci andrò»

EMOZIONI – «Faccio fatica a realizzarlo, siamo campioni d’Italia. Ci son poche parole da dire, son bastati i fatti»

VINCERE LO SCUDETTO NEL DERBY – «Penso che non ci sia cosa più bella, ma a parti inverse sarebbe stato uguale per loro. Per noi interisti è una giornata che ci porteremo nel cuore fino alla fine, abbiamo vinto un derby fuori casa e siamo campioni d’Italia»