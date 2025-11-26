Difesa Milan, numeri da urlo per i rossoneri! Il dato sui gol subiti fa felice Allegri. Segui le ultimissime

Il Milan di Massimiliano Allegri, il nuovo e pragmatico allenatore del club, ha innescato una rivoluzione tattica che sta dando risultati sorprendenti, specialmente nel reparto difensivo. È un dato di fatto notevole che gli elementi chiave della difesa non siano cambiati radicalmente rispetto alla scorsa stagione, eppure l’efficacia del reparto è mutata in modo drastico.

L’anno scorso, la retroguardia dei Rossoneri vedeva spesso alternarsi nomi come Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, Jan-Carlo Simic (o altri giovani come Pavlovic) e Malick Thiaw. Oggi, con la cessione del tedesco (Thiaw) e gli arrivi di Koni De Winter e Kingsley Odogu, il Diavolo è passato a una solida difesa a tre. I titolarissimi di questo nuovo assetto sono l’italiano (Gabbia), l’inglese (Tomori) e il serbo (Pavlovic), un trio che si sta affermando come una delle migliori del campionato.

I Numeri Parlano Chiaro: Il Lavoro di Allegri è Decisivo

A confermare questa evoluzione sono i numeri, che non lasciano spazio a interpretazioni. Nelle nove partite in cui il trio Tomori (il velocissimo centrale inglese), Gabbia (l’affidabile difensore italiano) e Pavlovic (il promettente serbo) ha giocato insieme, i gol subiti sono stati appena cinque. Si tratta di una media incredibilmente incoraggiante di soli 0,55 gol incassati a partita.

La differenza è ancora più lampante quando il terzetto non è schierato al completo: nelle tre gare in cui è mancato anche un solo elemento di questo trio, Maignan (il portiere e capitano) ha dovuto raccogliere la palla in fondo al sacco per ben quattro volte, con una media superiore a un gol a partita.

Questa evidente differenza è la testimonianza del lavoro incredibile svolto da Massimiliano Allegri e dal suo staff fin dal primo giorno a Milanello. La scelta di passare alla difesa a tre ha stabilizzato il reparto, esaltando le caratteristiche individuali e la copertura reciproca dei difensori.

Tare e la Strategia di Costruzione: Blindare la Qualità

Questo successo difensivo è una grande notizia per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. La sua strategia di rafforzamento del club passa inevitabilmente dalla solidità difensiva. I numeri ottenuti da Allegri e dal suo staff forniscono la prova che la qualità per competere ai vertici è già presente in casa, e che la priorità di Tare sarà quella di blindare i talenti come i giovani e decisivi difensori e, ovviamente, Maignan. La ritrovata affidabilità è il primo passoper un ritorno vincente in Serie A e in Europa.