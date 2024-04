Difesa Milan in grandissima difficoltà, il dato dei gol subiti è da metà classifica: serve intervenire sul mercato. Le ultime

Il Milan ha subito altre tre reti nella sfida contro il Sassuolo che porta il totale delle reti subite dai rossoneri in campionato a 37 reti in 32 partite.

Troppe per una squadra come il Milan che si trova al secondo posto in classifica: tra le prime 7 della classe i rossoneri sono il club che ha subito più reti. Furlani dovrà intervenire sul calciomercato, come aveva già provato nell’ultima sessione di mercato, per acquistare, alemno, un difensore centrale affidabile per il futuro.