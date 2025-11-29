Connect with us

Difesa Milan, numeri da record: la retroguardia di Allegri come quella del 2008, stasera nel mirino un dato che manca dal 2006

Milan Lazio, San Siro sold out ma "senza colori": la protesta dei Milan Club in solidarietà alla Curva Sud. La situazione

Milan Lazio LIVE: Allegri lancia Nkunku al posto dell'infortunato Pulisic, confermato Bartesaghi

Mateta Milan, il colosso francese nel mirino per gennaio: Allegri cerca il bomber ideale in Premier. Conferme definitive

Bartesaghi: il gioiellino del vivaio che insidia Estupinan e conquista Allegri. Spiffero importante da Milanello

13 minuti ago

Difesa Milan i rossoneri hanno blindato la porta sei volte in dodici gare: contro la Lazio Maignan cerca il settimo sigillo per eguagliare il 2006

La solidità difensiva è diventata il nuovo, inconfondibile marchio di fabbrica del Milan targato Max Allegri. A certificare questa ritrovata impenetrabilità ci pensano i numeri inappellabili forniti da Opta, che evidenziano un rendimento arretrato che dalle parti di Milanello non si registrava da quasi due decenni.

I rossoneri hanno infatti messo a referto almeno sei clean sheet dopo le prime 12 partite stagionali di Serie A, eguagliando una statistica che risaliva addirittura all’annata 2008/09.

Ma la sfida di stasera contro la Lazio offre l’opportunità di ritoccare ulteriormente la storia recente. Se Mike Maignan e compagni dovessero riuscire a mantenere la porta inviolata anche contro i biancocelesti, il Milan arriverebbe a quota sette gare senza subire gol nelle prime 13 giornate di campionato. Un traguardo di ferro che al Diavolo manca dalla stagione 2006/07. Statistiche pesanti che confermano come la “cura” pragmatica del tecnico livornese abbia trasformato la retroguardia in un vero e proprio bunker su cui costruire le ambizioni di vertice.

