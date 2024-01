Difensore Milan, Ceccarini fa il punto: «Il tempo stringe, la lista è lunga ma…». Le parole del giornalista

Il giornalista Ceccarini ha analizzato a TMW i tanti nomi di difensori accostati al mercato rossonero.

PAROLE – «Il Milan sta cercando di vedere se esistono margini per regalare un altro difensore a Stefano Pioli. Il tempo stringe e non è detto che alla fine la dirigenza rossonera ci riesca. Servono anche i presupposti economici giusti. La lista è abbastanza ricca ma non è detto che poi si arrivi ad una conclusione. E che magari non spunti anche un nome a sorpresa. I rossoneri stanno valutando Chalobah, che magari il Chelsea potrebbe anche cedere in prestito. Oltre a lui c’è anche Kiwior, per il quale però l’Arsenal vorrebbe un obbligo di riscatto. Ci sono altre possibilità. Una porta a Brassier ma anche qui tutto è legato alle richieste del Brest. L’altra è Adarabioyo, centrale del Fulham».