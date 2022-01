Diallo Milan: concorrenza dalla Premier League per il giocatore

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra gli obiettivi del Milan per sostituire Kjaer c’è Diallo. Per il difensore c’è però da battere la concorrenza dalla Premier League

Stando a quanto riportato da RMC Sport, anche il West Ham, che però ad oggi non ha ancora avviato nessun contatto con il club parigino, sta pensando di fare un’offerta di prestito per il centrale senegalese, ad oggi impegnato in Coppa d’Africa.