Dia Milan: previsti nuovi contatti tra l’attaccante e la Salernitana, il piano del club campano

Previsto oggi un incontro tra Dia, accostato al mercato Milan, e la Salernitana. Il piano del club campano

Nella giornata di oggi, come riportato da TuttoSalernitana, l’entourage di Boulaye Dia e la Salernitana torneranno a parlarsi per provare a trovare un accordo che possa rendere meno tesa la convivenza fra l’attaccante ex Villarreal ed il club campano.

Il piano del club è facilitare in questo modo anche l’addio a fine stagione dell’attaccante che piace anche al calciomercato Milan. Vedremo quali saranno gli sviluppi.