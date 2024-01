Dia Milan, Iervolino ammette: «Qualche telefonata è arrivata, perfetto per le big»

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, in un’intervista al Mattino, ha parlato del futuro si Dia, accostato al calciomercato Milan

LE PAROLE – «Ne abbiamo tanti di forti, qualche telefonata è arrivata. Boulaye è straordinario, mi sorprende di come le big non l’abbiano nel mirino. C’è chi rende la metà di lui e viene pagato il doppio. In un top club farebbe 25 reti a stagione»