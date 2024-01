Di Stefano, confessione su Jovic: «All’inizio il Milan si faceva delle domande, poi ecco cos’è successo»

Peppe Di Stefano, inviato di Sky sul Milan, si è espresso così su Luka Jovic dopo la doppietta col Cagliari in Coppa Italia

Intervenuto in collegamento a Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha parlato di Luka Jovic dopo la doppietta in Milan Cagliari di Coppa Italia.

JOVIC – «Ha vissuto un’estate complicata. Sapeva di dover andare via dalla Fiorentina quindi i ritmi in allenamento erano diversi. È arrivato fuori allenamento e fuori peso. Lui ha un fisico massiccio, è un concentrato di muscoli. Nei primi 3 mesi e mezza ha giocato solo 319′ e 0 gol, quando giocava lo faceva male. Il Milan delle domande se le faceva… Poi ha acquisito una buona condizione atletica, ha realizzato 5 gol nelle ultime 7 partite. Una media altissima, un gol ogni 55 minuti. Al di là dei gol inizia a giocare bene per la squadra».