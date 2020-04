Di Stefano: «Icardi? Il Milan si interessò e Boban…»

Peppe Di Stefano ha confermato un passato tentativo del Milan per Mauro Icardi, sfumato per evidenti motivi economici

Nelle ultime settimane il nome di Mauro Icardi è stato molto accostato alla causa rossonera. La volontà dell’attaccante argentino di tornare in Italia infatti è evidente, ma le percentuali lo porterebbero ad oggi a un’altra destinazione (sempre nello stivale). L’interesse del Milan per l’ex numero 9 dell’Inter però c’è stato veramente e lo conferma Peppe Di Stefano, che negli studi di Sky Sport ha svelato:

«Nella scorsa sessione estiva, all’Hotel Bulgari, mentre era in corso la trattativa tra Icardi e il Psg, Boban per qualche minuto parlò di Icardi in prestito ma a scarse condizioni economiche. Alla fine non se ne fece nulla perchè il Psg offri di più ma so che il Milan si interessò al giocatore».