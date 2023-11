Di Stefano spiega: «Oggi giornata decisiva per il Milan. Su Bennacer e Camarda...»

Di Stefano, noto giornalista, ha fatto il punto da Milanello in vista della sfida di domani contro il Borussia Dortmund: le parole

Intervenuto a Sky, Di Stefano ha parlato così del Milan alla vigilia del Borussia Dortmund:

«Oggi a Milanello dirigenza al completo, oggi giorno importantissimo dal punto di vista psicologico. La partita di domani rappresenta domani, in Europa è uno snodo. Bennacer continua a lavorare in gruppo, idem Camarda nonostante non possano giocare in Champions. Out tutti gli indisponibili: Leao, Okafor, Sportiello e così via».