Di Stefano convinto: «Il Milan deve certificare la Champions, ha le carte in regola per fare quella cosa»

Il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto il punto su quello che sarà il finale di stagione del Milan di Stefano Pioli: le sue parole

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto su alcuni temi d’attualità in casa Milan, soffermandosi su quello che sarà il finale di stagione dei rossoneri di Stefano Pioli.

PAROLE – «Inizia l’ultima curva prima del rush finale. Il Milan non è certo, ma in questo momento ha più di un piede forse nella zona Champions League, deve solo certificarla con altri punti in sfide delicate, belle, importanti e tutto sommato credo anche eccitanti dal punto di vista tecnico. Il Milan giocherà a Firenze, contro la Juventus, il derby. Il Milan avrà assolutamente tutte le carte in regola per provare a riscrivere la storia di questa stagione, per farlo deve arrivare ovviamente fra le prime 4, in maniera in particolare l’obiettivo è quello di arrivare almeno al secondo posto in classifica, vuole provare ad arrivare il più lontano possibile in Europa League, e poi chiaramente ci sarà il liberi tutti per molti giocatori perché inizieranno gli Europei».