Di Napoli contro la società: «Da condannare su certi atteggiamenti! Leao con Conte forse…». Queste le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Arturo Di Napoli ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo alcune scelte della società che hanno influenzato anche le prestazioni di Leao in maglia Milan.

PAROLE – «Dobbiamo cominciare a interrogarci. E’ l’atteggiamento di Leao da condannare, si crede un fenomeno e non lo è, non è una questione di allenatore. Non può fare una partita sì e 15 no. E’ la continuità che ti dà la dimensione da top. Poi si può anche condannare la società su certi atteggiamenti, perché con Conte non poteva succedere una cosa del genere».