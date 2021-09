Di Marzio:«Milan maturo. Su Donnarumma, Calhanoglu e Kessié dico»

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della stagione del Milan e della questione rinnovi. Le sue parole

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della stagione del Milan e della questione rinnovi. Le sue parole:

STAGIONE – «L’anno scorso il Milan ha fatto benissimo in trasferta, di sicuro non serve questa partita per capire che Milan è. La squadra di Pioli è molto matura, nonostante le defezioni che impediscono schierare Ibra e Giroud insieme. Per il momento sono Rebic e Leao che tengono il Milan insieme, per ora il ;ilan ha tutto per lottare fino in fondo bisogna solo capire quanto peserà la Champions».

DONNARUMMA E CALHANOGLU – «Nella scelta di perdere Calhanoglu e Donnarumma c’è stata anche quella di non andare oltre a certi paletti di ingaggio, problema che si sta riproponendo anche con Kessie. Il Milan pensa di aver fatto il massimo per provare a trattenerli. Poi però c’è stato il merito ancora più grande di prendere dei sostituti validi come Maignan, che ora vale già 50 60 milioni».«»