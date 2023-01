Di Marzio: «Zaniolo, oggi primo contatto tra Roma e Milan»

Di Marzio: «Zaniolo, oggi c’è stato il primo contatto tra Roma e Milan». Le ultime sulla trattativa di mercato

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato così della trattativa tra Milan e Roma per Nicolò Zaniolo. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Oggi primo contatto tra club per Zaniolo. La Roma chiede almeno 30 mln più bonus senza condizioni per obbligo di riscatto. Il Milan ha chiesto 24 ore per parlarne con la proprietà e capire se ci possa essere uno sforzo. La Roma ha detto al Milan: siete in grado di arrivare a questa cifra? Altrimenti il giocatore, che chiaramente preferisce il Milan, pensa di poter venire e blocca altri eventuali proposte che sono in arrivo dalla Premier.»