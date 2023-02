Di Marzio sul rinnovo di Leao: «La trattativa continua con serenità». Le parole dell’esperto di mercato sulla trattativa tra il portoghese e il Milan

«Tra il Milan e Leao c’è un clima di serenità. La trattativa sta andando avanti, si sta continuando a lavorare per arrivare un’intesa. Non è sicuramente una questione di ore, ma le cose stanno procedendo in grande serenità»