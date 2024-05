Giudice Sportivo Serie A: UFFICIALE la squalifica! Salta Milan Salernitana, ecco chi mancherà a San Siro

Giudice Sportivo Serie A: ufficiale la squalifica di Toma Basic per la gara di sabato sera tra Milan e Salernitana

Il Giudice Sportivo, al termine della 37esima giornata di Serie A, ha stabilito le sanzioni in vista dell’ultima gara di campionato in programma nel prossimo fine settimana.

Per quanto riguarda Milan-Salernitana, in programma sabato 25 maggio alle 20:45, nei campani sarà squalificato Toma Basic, centrocampista in prestito dalla Lazio.

BASIC Toma (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).