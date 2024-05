Conceicao Milan, RIVELAZIONE di Di Marzio: «Lui vuole i rossoneri e Mendes sta spingendo. Ma faccio altri TRE NOMI»

Gianluca Di Marzio è intervenuto a Sky dopo la partita tra Milan e Cagliari di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio a Sky dopo Milan Cagliari.

CONCEICAO MILAN – «È una delle possibilità. L’allenatore del Porto in questi giorni ha visto Villas-Boas ma è una convivenza forzata. Lui vuole andare al Milan e Jorge Mendes sta spingendo per la destinazione. Al Milan piace anche Fonseca, ma è stato chiamato prima del Marsiglia e lui vuole aspettare la fine della stagione. Se ci saranno virate su De Zerbi, su Conte o su allenatori che non sappiamo essere tra i preferiti lo scopriremo nelle prossime settimane».