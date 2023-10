Di Marzio: «Milan? Non subire gol a Dortmund è una gran cosa, solo 1 club lo aveva fatto»

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio, ha voluto dire la sua sulla prestazione offerta dal Milan contro il Borussia Dortmund

Intervenuto su Sky Sport, Gianluca Di Marzio si sofferma sulla prova del Milan in Champions League contro il Borussia Dortmund.

LE PAROLE – «Non essere riusciti a far tirare in porta il Newcastle è passato quasi inosservato. Il Milan non ha subito gol a Dortmund e nell’ultimo anno e mezzo c’era riuscito solo il City. Non prendere un gol lì è un grande risultato, è difficile fare gol al Milan quest’anno».