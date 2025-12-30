Di Marzio annuncia: il Milan dopo Fullkrug inizia la caccia al difensore. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato invernale del Milan entra in una fase caldissima. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Niclas Fullkrug, il centravanti tedesco ex Borussia Dortmund, noto per la sua stazza imponente e la grande capacità di fare reparto da solo, la dirigenza di via Aldo Rossi ha spostato il proprio mirino sul reparto arretrato. L’obiettivo è chiaro: regalare un nuovo innesto a Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina del Diavolo per portare pragmatismo, solidità difensiva e una gestione oculata dei momenti della gara.

La strategia di Igli Tare per la difesa rossonera

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport, il club rossonero è alla ricerca di un difensore centrale, ma con una strategia ben precisa dettata dal nuovo assetto societario. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente dal fiuto infallibile per le occasioni low cost e grande conoscitore del mercato internazionale, sta lavorando su profili a basso impatto economico.

Di Marzio ha infatti dichiarato: “Il Milan sta cercando un difensore a budget non dico zero, ma quasi. Quindi un’occasione in prestito o magari uno scambio. Non è stato ancora identificato il giocatore giusto”. Questa dichiarazione conferma la volontà dei rossoneri di operare con estrema cautela finanziaria, cercando di cogliere opportunità last-minute che possano completare la rosa di Allegri senza svenarsi.

Il caso Dovbyk: l’attaccante ucraino osserva il Diavolo

Un altro tema caldo trattato da Sky Sport riguarda il fronte offensivo. Nonostante l’acquisto di Fullkrug, resta vivo il nome di Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino possente e rapace d’area, reduce da stagioni straordinarie in termini realizzativi. Secondo la fonte citata, il calciatore continuerebbe a strizzare l’occhio ai rossoneri, desideroso di misurarsi con una piazza prestigiosa come quella del Diavolo.

Tuttavia, con l’arrivo della punta tedesca, sembra difficile che i sette volte campioni d’Europa possano affondare il colpo su un altro centravanti di peso. “Il giocatore vorrebbe rimanere in Italia”, ha aggiunto Di Marzio, “bisognerà capire quale squadra italiana potrà farsi avanti durante il mercato di gennaio”. Per il momento, il Milan si gode il nuovo innesto e si concentra sulla difesa, lasciando che Igli Tare valuti le opzioni per rendere la rosa ancora più competitiva per il resto della stagione.