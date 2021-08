Di Marzio: «Mercato Milan? Ora vi dico le ultime sul trequartista»

Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole sul mercato rossonero e la ricerca del trequartista

Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole sul mercato rossonero e la ricerca del trequartista:

«Il Milan ci sta lavorando da diversi giorni. La richiesta è alta, sui 15 milioni di euro, il milan offre 10 e dovrebbe arrivare sui 12+3 per poterlo prendere. Il giocatore ieri non si è presentato alla partenza della squadra per la partita di oggi, quindi c’è una sorta di caso in questo club. Vedremo se il Milan riuscirà a prenderlo alle sue condizioni. Oggi il Milan ci ha provato anche per Ounas, ha fatto una proposta da 3 milioni di euro di prestito più diritto, il Napoli ha detto di no: vuole 20 milioni. Su Messias il giocatore invece il fondo Elliott vorrebbe investire su un giocatore giovane e non di 30 anni».