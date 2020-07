Di Marzio: «La punta centrale? Io non farei follie. E su Ibra vi dico…»

Gianni Di Marzio, intervistato da TMW Radio, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic e del marcato rossonero

Gianni Di Marzio, intervistato da TMW Radio, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic e del marcato rossonero: «Non so se rimarrà anche Ibra, perché è stato determinante per Pioli, oltre quello che è l’aspetto tecnico. Senza Ibra sarà lo stesso Pioli che dovrà dare personalità alla squadra e cercare di completarla con altri elementi. Per esempio manca una punta centrale. Punterei su un attaccante di qualità ma non farei follie. Punterei sulla qualità» ha dichiarato Di Marzio nel corso dell’intervista di oggi.