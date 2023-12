Di Marzio analizza: «Europa League passo indietro, ma Pioli non si è nascosto»

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio, ha detto la sua sugli obiettivi stagionali del Milan e sulle parole di Stefano Pioli

Intervenuto su Sky Sport, Gianluca Di Marzio si è espresso così riguardo le dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli sugli obiettivi stagionali del Milan dopo l’approdo in Europa League dalla Champions.

LE PAROLE – «Poteva andare agli ottavi di Champions se non avesse avuto tanti infortuni e non avesse commesso certi errori di precisione nelle prime partite. L’Europa League è un piccolo passo indietro, ma può diventare un passo in avanti. Pioli non si è nascosto e ha detto subito che ora l’obiettivo è vincerla».