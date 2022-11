Di Livio sul contatto tra Ikone e Tomori: «E’ un intervento da far vedere ai ragazzi: tempismo perfetto!». Le parole dell’ex calciatore

Angelo Di Livio ha parlato ai microfoni di Rai Sport del contatto tra Ikone e Tomori durante il match tra Milan e Fiorentina. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Come si fanno vedere ai ragazzi i filmati dei tiri a giro, bisogna far vedere anche questo intervento per il tempismo con cui entra, non era facile. Proteste Fiorentina? Per me non è rigore».