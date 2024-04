Di Gregorio Milan: derby con l’Inter per il portiere, la posizione del club rossonero

In caso di addio di Maignan, il calciomercato Milan è pronto a puntare su Di Gregorio. Sarà derby con l’Inter

C’è anche il nome di Michele Di Gregorio sulla lista dei dirigenti del Milan in caso nella sessione estiva dovesse arrivare l’addio di Maignan. Come riportato da Calciomercato.com La dirigenza rossonera sta infatti lavorando per blindare il portiere francese, ma la trattativa per il rinnovo non è ancora arrivata al momento della verità.

In ogni caso potrebbe profilarsi un derby di mercato con l’Inter. Anche i neroazzurri monitorano il portiere.