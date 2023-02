Di Gennaro: «Il prestigio del Milan in Champions pesa, col Tottenham…»

Antonio Di Gennaro, noto opinionista, ha parlato della sfida di domani sera tra Milan e Tottenham in Champions League

Ospite a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato della sfida di domani tra Milan e Tottenham:

«La musica della Champions tira. Il Milan ha tutte le carte in regola, il Tottenham non sta andando benissimo e poi la Champions è strana. C’è troppo prestigio per il Milan in questa coppa. Per la Champions in campionato sono tutti lì, ma la Champions vera ora va affrontata col sangue agli occhi. Non so se questo modulo ultimo sarà definitivo, ma devi giocare al massimo».