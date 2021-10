Di Gennaro: «Il Milan può crescere, dipenderà da Ibra e Giroud»

L’opinionista Antonio Di Gennaro, ex calciatore, è intervenuto a Tmw Radio per parlare di Napoli e Milan, le prime due in classifica..

«Spalletti ha fatto 7 vittorie su 7, la squadra è forte ma la sta migliorando. Ha una rosa importante, poi è sbocciato Osimhen. Però Pioli ha una società alle spalle che sta lavorando in simbiosi con lui e ci sono i presupposti per fare bene. Ha un giusto mix di giovani ed esperti. Se Ibra e Giroud tornano a certi livelli, possono far crescere ancora di più la squadra».