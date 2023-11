Di Gennaro duro su Jovic: «La Fiorentina ha rifilato un pacco al Milan»

Antonio Di Gennaro ha preso la parola ai microfoni di radio Bruno Firenze dicendo la sua anche sul passaggio di Jovic al Milan

Le parole di Antonio Di Gennaro ai microfoni di radio Bruno Firenze anche sul passaggio di Jovic dalla Fiorentina al Milan:

«In attacco? Per me il punto di riferimento è Beltran, la mia sensazione è che Nzola soffra proprio il fatto di essere stato richiesto espressamente dall’allenatore. Un altro esempio? Aramu, che a Venezia faceva il bello e il cattivo tempo e con il Genoa non si è mai visto. Il gol di Bonaventura è di una fattura squisita, la sua leadership a Milano non l’avevo mai vista, è una cosa tutta viola. A 34 anni. Faccio poi una battuta: che pacchetto che avete dato al Milan con Jovic..»