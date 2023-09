Di Fusco esalta Maignan: «È un grande portiere, uno come lui a fine anno…». Le parole dell’ex giocatore del Napoli

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90 in onda su Vikonos Web Radio/tv per parlare, tra le altre cose, del portiere del Milan Mike Maignan. Le sue dichiarazioni.

DI FUSCO – «Meret è un ottimo portiere, per diventare grande deve portare cinque, sei punti a fine anno, questa è la sua opportunità. Ha avuto la sfortuna che negli anni cruciali della sua crescita sia stato gestito male, ora ha la tranquillità della titolarità, l’età giusta altrimenti da potenziale grande, resterà solo un ottimo portiere. Prendo ad esempio Maignan, l’estremo difensore del Milan: ecco, lui è un grande portiere che a fine anno ti porta dei punti. Alex deve fare il salto di qualità, è l’anno giusto»