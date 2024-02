Di Francesco ritorna sulla sconfitta contro il Milan: «Siamo stati sfortunati. Su Jovic…». Le dichiarazioni dell’allenatore

L’allenatore del Frosinone Di Francesco ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro la Fiorentina ricordando la partita contro il Milan.

SUL MATCH CONTRO IL MILAN – «Ultimamente stanno provando a giocare con due attaccanti, noi con Seck possiamo giocare anche in maniera differente cercando anche nuove linee di passaggio. Anche col 4-3-3 con la mezzala più tecnica diventavamo spesso 4-2-3-1. A noi ci sposta poco questo, lavoriamo più sui principi. Col Milan peccato perchè siamo stati un po’ sfortunati in alcuni episodi».

GOL SUBITI CONTRO IL MILAN – «Sono delle situazioni molto delicate e sottili. Ci sono state molte cose buone e altre da migliorare. Abbiamo lavorato molto sulle situazioni perchè col lavoro si migliora. Dire “fare il fuorigioco” sul singolo per me è sbagliato, perchè si lavora di reparto».

SU SECK – «Le caratteristiche di Seck sono quelle, ci permette di avere la possibilità di variare. Può giocare dall’inizio o a gara in corso. In questo momento dobbiamo imparare a difendere meglio tutti insieme. Devono essere tutti pronti, la formazione la dò qualche ora prima della gara. Qualcuno può capire che giocherà ma a me piace cambiare perchè si può essere decisivi giocando 10 minuti, 70 o 90, prendete Jovic per esempio».