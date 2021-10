Paolo Di Canio ha parlato del rinnovo di Kessie e della sua partita contro l’Atalanta. Le parole dell’ex attaccante

Nel corso di un intervento negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato la partita di Franck Kessie contro l’Atalanta, tornando anche sul discorso spinoso del rinnovo di contratto. Le sue parole.

«Quando ci sono queste situazioni particolari, come la firma per il rinnovo di contratto, non è semplice, anche per le critiche che ricevi. Kessie, invece, si è dimostrato un grande professionista e si è messo sotto per recuperare la condizione e contro l’ATalanta ha giocato una buona partita».