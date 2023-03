Di Canio: «Il Milan mi ha deluso. Pensavo Leao esplodesse, ma…». Le parole dell’ex giocatore della Lazio sulle due milanesi

Intervistato da Tuttosport, Paolo Di Canio ha parlato del campionato di Inter e Milan. Ecco le sue parole:

LE MILANESI – «Non mi aspettavo questo campionato né dal Milan né dall’Inter. I rossoneri hanno fatto un crollo verticale a gennaio che mi ha sorpreso. In Europa entrambe stanno andando bene, ma in campionato hanno l’alibi di un Napoli che corre e non va bene»

DIFFERENZE INZAGHI E PIOLI – «Inzaghi non ha fatto il salto di qualità. Pioli, a differenza di Inzaghi, non ricorda ogni volta dopo una sconfitta di aver vinto lo scudetto l’anno precedenti, ma fa un’analisi critica di se stesso e dei suoi giocatori»

MILAN – «L’anno scorso ha over performato, ma ha giocatori normali. Theo e Leao l’hanno hanno scorso sono andati oltre il loro livello, così come Tomori. Pensavo che Leao esplodesse definitivamente, invece, è diventato un problema, tra campo e rinnovo. Il Milan mi ha sorpreso negativamente, ha perso sicurezza e identità»