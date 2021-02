Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato del nuovo acquisto del Milan Mario Mandzukic

Ecco le parole di Paolo Di Canio sull’acquisto del Milan, Mario Mandzukic: «Aveva praticamente finito la carriera. Ora è al Milan per fare un po’ tutti i ruoli in attacco».

«Il titolare è Ibrahimovic, ma Mandzukic non sarà un problema per i rossoneri e per Pioli. Sarà facile gestirlo perchè sa che deve mettersi a disposizione per il tempo che gli verrà concesso» conclude l’ex attaccante.