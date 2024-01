Di Canio: «Scudetto? Non inserisco il Milan solo perché ha l'Europa League. Cori a Maignan? Sono dei co....ni, avrei fatto questo»

Di Canio sulla lotta scudetto: «Non inserisco il Milan solo perchè ha l’Europa League». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Di Canio ha commentato la vittoria dei rossoneri contro l’Udinese a Sky analizzando la lotta scudetto.

PAROLE – «Il Milan non lo metto nella lotta scudetto perché, anche se è una squadra con una rosa lunga, quando ricomincerà l’Europa League, che è una coppa vincibile, allora lì le fatiche potrebbero darmi il dubbio di mettere il Milan per la lotta scudetto. Se non avessero avuto le coppe certamente l’avrei inserita perché ha le qualità».

SUL RAZZISMO – «L’Udinese è una delle squadre più multietniche. Io avrei chiamato i miei 5,6 giocatori di colori, li avrei mandato sotto la curva e gli avrei detto ‘coglioni, fatelo adesso’. C’è tanta gente cogliona che ha amici di colore ma poi allo stadio fanno così. Mi sarei messo con i giocatori di colore dell’Udinese e l’avrei messa a 5 metri da tifosi e dirgli ‘adesso lo fate anche a loro’».