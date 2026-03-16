Di Canio non risparmia critiche: «Leao cammina mentre gli altri si sacrificano. Il Milan è una squadra senza personalità, tolto Modric…»

Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così della prestazione del Milan nella sconfitta contro la Lazio: le sue parole

Il post-partita di Lazio-Milan è stato infiammato dalle parole di Paolo Di Canio negli studi di Sky Calcio Club. L’ex attaccante ha elogiato la squadra di Maurizio Sarri, sottolineando l’importanza del fattore ambientale e della compattezza mostrata in campo: «Un pubblico così è devastante, ha riempito gli animi dei giocatori. È sembrato per atteggiamento una finale, quella voglia ritrovata di stare insieme e lottare. La Lazio ha giocato un calcio intenso, in preparazione al ritorno di Coppa Italia, perché se in un’annata così riesci ad arrivare in finale di una competizione è tanta roba».

Di Canio, il caso Leao e la gestione di Allegri

Di Canio non ha usato giri di parole per criticare la prestazione di Rafael Leao, apparso svogliato e poco collaborativo nel corso del match. Secondo l’opinionista, l’atteggiamento del portoghese danneggia l’equilibrio della squadra: «Leao cammina, che ti dà solo la soluzione della palla in contropiede. Non puoi vedere un giocatore che cammina per 70 minuti mentre gli altri si sacrificano e si arrabbia perché non lo servono. Questa cosa la deve risolvere Allegri. Oggi Max si arrabbia come una bestia perché vede questa diatriba, uno si impegna e cerca di legare il gioco (Pulisic, ndr), non facendolo con lui (Leao, ndr)…mi hai rotto. Io lo avrei tolto».

La critica si è poi estesa all’intero collettivo milanista, descritto come un gruppo privo di quella leadership necessaria per affrontare momenti di difficoltà tattica e agonistica: «Il Milan è una squadra senza personalità. Lasciamo stare Modric che a me emoziona. De Winter, Leao così, Pulisic che fa l’offeso e non gli dà la palla. È una squadra senza personalità generale». Una bocciatura totale per i rossoneri, incapaci di reagire con carattere all’intensità laziale.