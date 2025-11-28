Connect with us

Di Canio a Repubblica: «Inter altro che sfortuna. Se prendi un palo hai tirato male. Mancano due cose»

Di Canio intervistato da Repubblica ha detto la sua sull’Inter di Chivu e ha risposto a chi ha parlato di sfortuna nerazzurra nel derby

Paolo Di Canio, ex calciatore e attuale opinionista di Sky Sport, intervistato da Repubblica, ha detto la sua sulla situazione relativa all’Inter di Cristian Chivu. Dopo il derby di domenica scorsa vinto 0-1 dal Milan grazie al gol di Christian Pulisic, si è parlato di sfortuna per i nerazzurri.

Non è dello stesso avviso però Di Canio, che invita Chivu a tenere alta la fame e la cattiveria, due atteggiamenti che contraddistinguono la squadra di mister Massimiliano Allegri specialmente nei big match.

ALTRO CHE SFORTUNA«Altro che sfortuna: Chivu deve togliere dalla testa dei giocatori simili scuse. Se prendi un palo è perché hai tirato male. Mancano fame e cattiveria all’Inter. Chivu deve discutere le gerarchie: Calhanoglu leva la gamba quando perde palla…».

