Di Canio promuove Origi al Milan: «Con Pioli può fare il salto di qualità»

Paolo Di Canio interventuto a Sky Sport ha detto la sua sull’operazione di mercato Origi Milan. Ecco le sue parole:

«Giocatore ottimo, un attaccante nel pieno della sua carriera. A 27 anni ha già un’ottima esperienza internazionale, gioca in una squadra importantissima come il Liverpool. Non è un grandissimo realizzatore, è bravissimo a giocare con e per i compagni. Ha ottime qualità tecniche, svaria, gli piace defilarsi per trovare spazi. A volte è lezioso e si piace troppo – poi ha aggiunto – Con Pioli potrebbe però fare il salto di qualità definitivo per la carriera e segnare molti più gol. Il compito di Pioli sarà convincerlo a presidiare di più l’area di rigore. Pioli lo convincerà? Vedremo»