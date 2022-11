Paolo Di Canio, ex attaccante del Milan, ha spiegato come il contatto tra Rebic e Terracciano non fosse assolutamente fallo

Intervenuto a Sky, Paolo Di Canio ha parlato così del contatto Rebic-Terracciano:

«Terracciano estende le braccia in avanti perché è in ritardo e non può saltare. Si allunga per prendere la palla, ma nessuno gli fa niente. Non c’è nulla».