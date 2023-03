Di Canio: «Champions? Il Milan non parte battuto con il Napoli». Le parole dell’ex giocatore sulla sfida tutta italiana in Europa

Intervistato da Tuttosport, Paolo Di Canio ha parlato dello scontro di Champions tra Napoli e Milan. Ecco le sue parole:

«Champions? Non mi aspetto un calo del Napoli, ma ha molto di più da perdere essendo la favorita. Il Milan, però, non parte battuto: i rossoneri hanno il dna europeo e San Siro che in questi casi può fare la differenza»