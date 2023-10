Di Biagio sulla lotta scudetto: «L’Inter non ha rivali, solamente i nerazzurri possono buttare il campionato». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore e allenatore dell’Italia Under 21 Gigi Di Biagio ha analizzato l’attuale campionato e ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Libero. Ecco le sue parole anche sulla rosa del Milan.

PAROLE – «Da tre anni la rosa nerazzurra è la più forte della Serie A adesso deve vincere lo scudetto, non ci sono alternative. Principale rivale? Forse la Juve perché non ha la Champions, ma in realtà non vedo nessuna, neanche Milan e Napoli, davvero competitiva per vincere lo scudetto. Solo l’Inter può buttare via il campionato come già successo due anni fa».