Devis Vasquez Milan, AUMENTA il rimpianto in casa rossonera? L’affare con l’Empoli lascia PERPLESSI, il MOTIVO

Devis Vasquez-Milan, aumenta il rimpianto in casa rossonera? L’affare estivo con l’Empoli lascia perplessi. Ecco perchè

Nel calciomercato Milan sta probabilmente aumentando il rimpianto, come riporta Currò su Repubblica, per la cessione di Devis Vasquez, in particolare per la formula dell’accordo trovato con l’Empoli.

Nell’Empoli sta parando assai bene Devis Vasquez, già terzo portiere a Milanello, scovato dalla precedente dirigenza e prestato da questa con diritto di riscatto a un solo milione di euro. Da capire se la società toscana lo eserciterà a fine anno.