Deulofeu: «Sogno la Nazionale spagnola, ci spero tanto»

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha parlato della Nazionale ai microfoni del Mundo Deportivo. Le sue dichiarazioni:

«Voglio tornare in Nazionale e ci spero tanto. Chi è che non vorrebbe rappresentare il proprio Paese? Con le prestazioni che sto facendo sono sicuro di essere un po’ più vicino. Vincere i Mondiali? Sì, perché è una squadra molto forte, come ha dimostrato negli anni precedenti nell’Europeo e nella Nations League.»